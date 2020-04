Covid, infermieri della Marina per rsa imperiesi

In Liguria nove infermieri provenienti dalle strutture sanitarie della Marina Militare di Taranto, Brindisi e La Spezia entreranno in servizio domani nella Asl 1 dell'imperiese per la gestione delle criticità legate al Coronavirus nelle case di riposo della provincia di Imperia. Lo annuncia Asl1. Il personale arriverà in serata accompagnato dal Capitano di Vascello, Lorenzo Rondinini.

Gli infermieri saranno dislocati nelle varie strutture sulla base delle necessità e prenderanno servizio a supporto del personale delle case di riposo per i prossimi 30 giorni. Gli operatori sanitari, saranno ospitati presso una struttura alberghiera di Sanremo.

"La situazione delle residenze per anziani dell'Asl 1 è una delle più critiche della Regione - afferma la vicepresidente e assessora alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale -. La stiamo monitorando ed ora l'arrivo di personale dedicato, anche grazie al monitoraggio della Prefettura, è molto importante".