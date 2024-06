Schiacciato dal trattore, muore un 62enne a Varese Ligure

Incidente agricolo mortale oggi pomeriggio in località Teviggio nel Comune di Varese Ligure (La Spezia) dove il 62enne Baldo Devincenzi, residente a Moneglia, ha perso la vita schiacciato dal trattore con rimorchio che stava scaricando.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni parenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi della croce rossa e i sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare in quanto la morte è sopraggiunta sul colpo. Presenti sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA