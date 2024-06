Muore a 20 anni in un incidente d'auto, feriti tre amici

Un ragazzo di 20 anni e' morto e altri tre sono rimasti feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte in Val D'Aveto, nell'entroterra di Genova. Tutto e' avvenuto verso le 23 tra le frazioni di Villanoce e Gramizza, nel Comune di Rezzoaglio. L'auto sulla quale i quattro giovani viaggiavano si e' schiantata fuori strada forse per l'alta velocita' o forse per un animale che potrebbe aver loro tagliato la strada. Le cause sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto con i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del ventenne e i feriti dalle lamiere dell'auto.

Riccardo Cella, questo il nome del ragazzo morto nell'incidente, aveva 21 anni e si trovava alla guida della sua autovettura quando è finito fuori strada finendo contro alcuni alberi. L'auto si è poi ribaltata. A bordo anche due ragazze ed un ragazzo in età compresa da 20 e 22 anni. Una ragazza e un ragazzo sono stati trasferiti in gravi condizioni al San Martino di Genova mentre l'altra giovane è stata ricoverata all ospedale di Lavagna. Per Riccardo Cella a nulla sono valsi i ripetuti tentativi per rianimarlo, la morte è sopraggiunta sul colpo. La notizia dell' incidente stradale nel quale ha perso la vita il 21 enne Riccardo Cella ha fatto il giro del comune di Borzonasca e di tutte le frazioni della vallata dove il giovane era conosciuto così come la sua famiglia. "Siamo scioccati per la tremenda notizia - spiega Giuseppino Maschio sindaco appena rieletto - oltre a Riccardo anche gli altri tre giovani feriti sono residenti nella nostra zona. Padre, madre e figlia sono distrutti da questo schianto mortale, cercheremo di stare loro vicini - conclude Maschio- per fare sentire il dolore di tutta la comunità".



