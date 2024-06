Annalisa e Mahmood in concerto al Porto Antico di Genova

Da Annalisa a Mahmood, da Piero Pelù ai CCCP, dagli ex Otago ai Subsonica, e poi Biagio Antonacci, RengaNek, Elio e le storie tese, Massimo Pericolo, Ermal Meta, Willie Peyote, Carcass, Marlene Kuntz, Simone Cristicchi e Amara, fino a Fulminacci. Saranno solo alcuni dei protagonisti della 25/ma edizione di 'Porto Antico EstateSpettacolo', la rassegna nazionale di musica e teatro in programma dal 28 giugno al 28 agosto a Genova in tre location: Arena del Mare, piazza delle Feste e isola delle chiatte.

Aprirà la programmazione di Arena del Mare Live in Genova Festival di Duemilagrandieventi con doppia data di Biagio Antonacci il 28 e il 29 giugno, si proseguirà il 12 luglio con gli Ex Otago e sabato 13 con Mahmood, mercoledì 17 Annalisa, il 18 i Subsonica e il 19 Ermal Meta. Si arriverà alla fine di agosto con il 'Sea Stories Festival': in tutto saranno 23 le serate all'Arena del Mare, 28 gli appuntamenti in piazza delle Feste e 11 gli spettacoli teatrali sull'isola delle chiatte.

Un'attenzione speciale sarà dedicata agli spettacoli teatrali, one man show e recital di attori di primo piano del panorama nazionale, che vedrà alternarsi sui palchi del Porto Antico artisti del calibro di Andrea Pucci, Luca Bizzarri, Gabriele Cirilli, Enzo Paci, Pino Strabioli, Saverio Raimondo, fino agli stand up comedian più nuovi e irriverenti e agli immancabili e sempre richiestissimi 'classici' Bruciabaracche e Pirati dei Caruggi.

Non mancheranno i format più originali e divertenti del momento, una tendenza del nostro tempo che si articola in show di ogni tipo, da quelli rivolti ai giovanissimi che fanno ballare e scatenare tutti, come Teenage Dream e Voglio tornare negli anni 90, a quelli più suggestivi e raffinati come Candlelight, concerti classici e moderni a lume di candela fino alle novità assolute come 'We call it Flamenco' e ''We call it Tango' e 'Bamalla Open Air'. E ancora: serate dedicate al jazz, alla musica prog, alle tribute band, ai classici e alle novità, per completare un programma che mescola generi e pubblici all'insegna dell'intrattenimento di qualità.

"Con 66 eventi in programma - sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando -EstateSpettacolo presenta uno dei cartelloni più ricchi e variegati dell'imminente stagione di intrattenimento estiva. Festeggiamo così il primo quarto di secolo di una rassegna sempre più ambita da artisti e pubblico per la qualità delle sue espressioni e per la scenografia naturale in cui si svolge, a lambire il mare, nel cuore del porto di Genova".



