Pasqua in Rsa, in video i nonni ritrovano i familiari

Uno schermo di 23 pollici e gli ospiti della rsa entrano nella casa dei figli, vedono i nipoti e riducono le distanze imposte dal coronavirus. Accade alla Rsa Doria di Genova Molassana, una residenza da dove il morbo sta rimanendo lontano. Nel giorno di Pasqua una ventina di ospiti ha usufruito della video chiamata a casa, dice all'ANSA Marco Sinesi, il commissario straordinario della 'Asp Brignole' azienda pubblica proprietaria della struttura. "Abbiamo chiuso le porte per le visite e con Cisco e Liguria Digitale, grazie alla disponibilità della Regione, ci siamo dotati di questo sistema che fa bene allo spirito dei nostri ospiti". I familiari scaricano una app, il nonno fa una telefonata davanti allo schermo con telecamera e la famiglia si ricompone.

Uno alla volta, in uno spazio apposito che ogni volta che viene usato viene sanificato. "Il rapporto con i familiari è vitale per gli anziani, ma la telefonata non è sufficiente a farli sentire vicini ai loro cari. Con questa disposizione è tutto diverso. L'anziano che vede il familiare, il nipotino ha una iniezione di fiducia, ha una carica psicologica fondamentale in un momento come questo in cui potrebbero sentirsi soli. La qualità che abbiamo nel video e nell'audio rende tutto ancora più efficace. Siamo orgogliosi di questa intuizione".

Alla Doria, ai 90 ospiti e 110 dipendenti sono stati fatti test sierologici a tutti senza riscontrare positività. Un ospite con febbre è stato trasferito in ospedale nei giorni scorsi: il test seriologico era negativo, il tampone in ospedale è risultato positivo. "Aspettiamo il risultato del secondo. Al momento è un caso sospetto", dice Sinesi. Alcuni morti ci sono stati ma non riconducibili al Covid, sostiene il commissario che sottolinea: "In Marzo e in questi giorni di aprile abbiamo avuto 3 morti in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". (ANSA).