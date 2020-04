Iin Rsa nell'imperiese in 68 positivi su 75

Nella residenza sanitaria Orengo Demora, di Borgomaro, nell'entroterra di Imperia, 68 degenti su 75 sono risultati positivi al coronavirus e anche 6 dipendenti risultano contagiati. "Di fatto siamo diventati una struttura covid", affermano dalla casa di riposo. Al momento comunque non si segnalano decessi. "Pur cercando di mantenere al massimo l'attenzione il virus è riuscito a entrare: non si sa, se da un paziente che è stato in ospedale o da un dipendente. Questi numeri, però, sono anche il frutto dei tanti tamponi effettuati sui degenti", sottolinea il sindaco di Borgomaro, Massimiliano Mela. (ANSA).