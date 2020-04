Coronavirus: Liguria, contagio frena, ma 34 morti ora sono 654

(ANSA) - GENOVA, 08 APR - Aumentano i tamponi, ma il numero dei positivi pare frenare. Sono 4011 le persone con Covid-19 in Liguria, 88 in più rispetto a ieri quando la crescita era stata di 151. Da inizio emergenza sono stati effettuati 17.521 tamponi, 942 in più di ieri. I decessi sono stati 34, ora complessivamente sono 654. È quanto emerge dai dati comunicati da Alisa al ministero della Salute. In particolare, i pazienti ospedalizzati sono 1262 in Liguria (16 in più di ieri), di cui 153 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri). Sono in isolamento domiciliare 1981 persone (17 in più di ieri), mentre sono clinicamente guarite (asintomatiche ma positive e quindi in isolamento al domicilio) 768 persone (55 più di ieri).

I soggetti dichiarati guariti con due tamponi consecutivi entrambi negativi sono 239 (27 in più di ieri). Sono in sorveglianza attiva al proprio domicilio 3010 persone, ancora in calo Numero positivi per provincia (totale 4011): Imperia 685, Savona 515, Genova 2268, Spezia 482 In fase di verifica - 61 Le persone in sorveglianza attiva: Asl 1 838, Asl 2 669, Asl 3 898 Asl 4 383, Asl 5 222 (ANSA).