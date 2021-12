Covid: E-R chiede 120 militari per fare il tracciamento

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - La Regione Emilia-Romagna ha chiesto al Commissario per l'emergenza la disponibilità di 120 militari per il tracciamento e da destinare anche alle vaccinazioni. Per ora, fa sapere la Regione, la disponibilità confermata dalla struttura guidata dal commissario Figliuolo è per due unità destinate alla Asl Romagna, tre a Imola e tre a Bologna. La Regione ribadisce, comunque, che dai primi di gennaio sarà rafforzata, per quanto necessario, la rete dei sanitari che, nell'ambito delle azioni di contrasto alla pandemia da Covid-19, saranno impegnati a seguire la catena dei possibili contagi. (ANSA).