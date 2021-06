'Attorno al Museo', rassegna 41/o anniversario strage Ustica

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GIU - Si avvicina il 41/o anniversario (27 giugno 1980, 81 vittime) e si conferma l'impegno dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica "nel perseguire la ricerca della verità e la cura della memoria attraverso la sperimentazione di linguaggi artistici contemporanei", a partire dal Museo per la Memoria, a Bologna, che ospita l'installazione permanente 'A proposito di Ustica' di Christian Boltanski. Ed è ancora una volta questo luogo simbolo ad essere il fulcro della rassegna 'Attorno al Museo' che, dopo un primo momento istituzionale online dalla Camera dei Deputati il 21 giugno con il presidente Roberto Fico, si svolgerà dal 25 giugno al 10 agosto nel Parco della Zucca adiacente al Museo, mentre nel giorno dell'anniversario il sindaco Virginio Merola riceverà a Palazzo d'Accursio i familiari delle vittime assieme al sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Sette gli appuntamenti con cui la rassegna, con la consueta versatilità, "crea dialoghi peculiari tra gli accadimenti del giugno 1980, l'installazione di Boltanski, il presente e il futuro, spaziando tra installazioni artistiche, teatro, jazz, danza e poesia". In programma un'installazione performativa, 'Battaglia aerea', del due PetriPaselli; la danza contemporanea con 'Aerea', di e con Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi; Ottavia Piccolo protagonista di 'L'orizzonte di notte non esiste', testo originale di Nello Scavo; una conversazione su 'Il segno di Ustica'; il ritorno di Marco Paolini con il suo ultimo lavoro 'Teatro fra parentesi. Le mie storie per questo tempo'; il 'Concerto per la Memoria' interpretato dal trombettista Enrico Rava, in collaborazione con Bologna Jazz Festival. Ultimo appuntamento sarà, il 10 agosto, 'La Notte di San Lorenzo. Lascia sia il vento a completar le parole', serata di poesia, progetto artistico di e con Anna Amadori e Francesca Mazza. (ANSA).