Covid: in Emilia-Romagna ancora 155 contagi e tre morti

Sono 155 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, individuati sulla base di 7.291 tamponi, un numero più basso del solito come abitualmente avviene nei festivi. Si contano ancora tre morti: una donna di 82 anni a Bologna e due donne, di 87 e 92 anni, a Ferrara. Dei nuovi positivi 63 sono asintomatici e l'età media è di 35,5 anni I casi attivi scendono a 10.963, il 95,6% dei quali in isolamento domiciliare. I ricoverati in terapia intensiva sono due in più di ieri (72 in totale), mentre calano quelli negli altri reparti Covid che sono 404 (-6). Bologna con 42 casi è la provincia con il numero più alto di contagi quotidiani, seguita da Parma (34) e Modena (29).