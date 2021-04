Polizia: a Bologna cerimonia simbolica 169/o anniversario

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - Per il secondo anno, visto lo scenario legato alla pandemia, si sono svolte in forma simbolica anche a Bologna, come in tutte le altre città dell'Emilia-Romagna, le celebrazioni per il 169/o anniversario della fondazione della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona di alloro alla lapide ai Caduti che si trova all'ingresso della Questura.

Erano presenti il Prefetto di Bologna Francesca Ferrandino, il Questore Gianfranco Bernabei e il cappellano della Polizia padre Domenico Vittorini. Alla ricorrenza, quest'anno si aggiunge il 40/o anniversario della legge 121 del 1981, con la quale è stata istituita la prima forza di polizia ad ordinamento civile.

Nei giorni scorsi, in occasione della Messa di Pasqua, il Questore di Bologna aveva consegnato alcune significative ricompense agli operatori di Polizia che si sono distinti in attività di particolare rilevanza e che hanno messo a repentaglio la propria incolumità in operazioni di soccorso pubblico. Gli encomi solenni sono andati al commissario Michele D'Alonzo, al sostituto commissario Mirco Mattioli, al vice ispettore Alessandro Piana, all'assistente capo Giovanni Viterbo e all'assistente Roberto Pecce. (ANSA).