Covid: in Emilia-Romagna 2.193 nuovi contagi e 58 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GEN - Sono 2.193 i nuovi casi di positività al Covid individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, individuati sulla base di 10.206 tamponi. Si contano anche 58 morti: fra loro una donna di 52 anni in provincia di Ravenna e un uomo di 58 a a Rimini.

Dei nuovi positivi, 1.038 sono asintomatici, individuati grazie alle attività di screening e contact tracing.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 59.908 , il 95% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessità di particolari terapie. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 237 ( 3 in meno rispetto a ieri), 2.705 quelli negli altri reparti Covid (+ 26).

Delle 58 vittime, 24 sono in provincia di Bologna, dieci a Ravenna, sette a Modena e a Piacenza, cinque a Rimini, due in provincia di Forlì-Cesena e Reggio Emilia, uno a Ferrara, nessuno a Parma. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 8.337. (ANSA).