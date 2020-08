Entra di notte da finestra di casa e molesta ragazza, fermato

(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - Fermato e condotto in carcere dalla Polizia di Ferrara un cittadino romeno 45enne, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto l'autore di una violenza sessuale avvenuta nella notte tra venerdì e sabato quando si sarebbe intrufolato in un appartamento approfittando di una finestra aperta - probabilmente per commettere un furto - e dirottando poi le sue attenzioni verso una ragazza che dormiva all'interno dell'abitazione. Alle grida della giovane, oggetto delle sue molestie, l'uomo si è dileguato ma è stato bloccato, nei pressi della casa, dagli agenti della Polizia, giunti sul posto e chiamati da alcune amiche della ragazza presenti nell'appartamento. Il 45enne, uscito dalla casa, infatti, corrispondeva alle descrizioni fatte dalla vittima.

Dopo le cure del caso, prestate in Ospedale, la ragazza è stata condotta in Questura dove, alla presenza del sostituto Procuratore di turno e dell'avvocato del presunto autore della violenza, ha indicato con certezza nel 45enne il protagonista della vicenda.

Considerati i gravi indizi di colpevolezza e il rischio di fuga, l'uomo è stato sottoposto a fermo e condotto in carcere. Oggi, in mattinata, la convalida del provvedimento.

