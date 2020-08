Morto ciclista travolto da auto pirata, denunciata conducente

È morto questa notte l'uomo di 74 anni che ieri pomeriggio era stato travolto da un'auto pirata in provincia di Piacenza. Una vettura lo aveva centrato in pieno in sella alla sua bicicletta, ed era stato trasportato in condizioni disperate con l'eliambulanza del 118 all'ospedale Maggiore di Parma. Nel frattempo gli agenti della Polizia locale hanno rintracciato il conducente dell'auto che si era data subito alla fuga. Si tratta di una donna di 38 anni, di Piacenza, che sarebbe fuggita per lo choc dopo l'impatto. Ora, denunciata, dovrà rispondere di omicidio stradale e fuga dopo incidente.