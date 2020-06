Incendio in azienda agricola, bruciano 1.500 balle di fieno

Da questa mattina i vigili del fuoco di Bologna sono impegnati in un vasto incendio in un'azienda agricola di Maccaretolo, nel territorio di San Pietro in Casale, in via Setti.

Diverse le squadre al lavoro, con l'autobotte da 25mila litri per controllare il rogo di 1.500 balloni di fieno. Sono stati messi in sicurezza i capi di bestiame e le attrezzature agricole. L'incendio è sotto controllo, ma le squadre sono ancora sul posto.