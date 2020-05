All'Unibas seminari online con il premio Nobel Yunus

(ANSA) - POTENZA, 08 MAG - "Ricostruire un mondo migliore" è il titolo di un corso on line - a cui parteciperà Muhammad Yunus, Premio Nobel per la Pace nel 2006 -promosso dall'Università della Basilicata dall'11 al 20 maggio per affrontare i temi legati al dopo emergenza sanitaria.

Si tratta - ha spiegato l'Ateneo lucano - "in assoluto della prima attività europea di alta formazione a distanza" con Yunus: altri relatori saranno padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi (Perugia), e l'architetto Mario Cucinella, esponente dell'architettura innovativa ed ecosostenibile. (ANSA).