Il Salone dell'Auto di Ginevra 2024 riparte con giustificato ottimismo

Con 168mila visitatori e dopo sei giorni di apertura al pubblico, Il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra (Gims) ha chiuso i battenti domenica sera 3 marzo, segnando con un bilancio che gli organizzatori definiscono "soddisfacente", il ritorno di uno degli eventi internazionali più prestigiosi del settore automotive. Anche se con un numero limitato di espositori auto rispetto al passato (19 costruttori che hanno portato al Palexpo' di Ginevra 23 anteprime di cui 13 mondiali tra cui l'importante Renault 5 E-Tech Electric) il Salone ha attirato con il suo nuovo format, orientato all'interazione tra espositori e pubblico, un elevato numero di visitatori tanto da raggiungere il picco del 'sold-out' nelle giornate di venerdì e sabato, con 40mila ingressi, la capacità massima dei padiglioni.

Evento clou in apertura della giornata dedicata alla stampa, la cerimonia di premiazione del premio Car of the Year che per il 2024 è stato assegnato alla Renault Scenic E-Tech Electric. Presenti in totale 2mila giornalisti che hanno generato - assieme ai 60 canali televisivi globali - un impatto mediatico significativo in ambito internazionale. Di rilievo, comunicano gli organizzatori, anche Il traffico social legato a Gims e ai sui temi con un bilancio di 4,32 milioni di impressioni, 2 milioni di visualizzazioni video e 271.500 follower e registrati. Gims TV, il canale tematico che era stato lanciato durante Gims Qatar 2023 con il programma quotidiano The Daily Show ha totalizzato ben 230mila visualizzazioni. "Sono convinto dell'importanza e della necessità del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra - ha detto Alexandre de Senarclens, presidente della fondazione comitato permanente Gims -. Dato il grande peso dell'automobile nella nostra società, ora e in futuro, l'industria ha bisogno di una voce e di una piattaforma comuni per tutti i costruttori, per interagire con il pubblico e i clienti finali nel mondo reale". "Alla luce dell'incoraggiante affluenza registrata in questa 91a edizione, sia da parte dei visitatori che dei rappresentanti dei media, il Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra può e deve ricoprire questo ruolo". Gli organizzatori hanno annunciato che la prossima edizione si svolgerà con lo stesso format dal 17 al 23 febbraio 2025.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA