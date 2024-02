Renault 5 E-Tech Electric connessa con il guidatore

L'evoluzione di un'auto oggi passa anche attraverso il suo sistema multimediale, e quello della Renault 5 E-Tech Electric, realizzato con Google, non fa eccezione. L'infotainment della nuova elettrica della Losanga consente di effettuare la cosiddetta navigazione intelligente, che permette al guidatore di avere tutti i punti di ricarica a disposizioni lungo il tragitto, selezionando ad esempio i punti DC (a corrente continua), o il livello di batteria residuo da avere a destinazione. Inoltre, il sistema tiene conto di diversi parametri come la temperatura esterna, con l'auto può riscaldare o raffreddare la batteria per ottimizzare la ricarica. Come per gli smartphone, anche sulle auto possono essere scaricate applicazioni, per cui non manca un App Store dove sono ne sono presenti oltre 50.

Ma la Renault 5 E-Tech Electric compie un passo avanti con l'avatar Reno, che guida il cliente alla scoperta della sua nuova auto, gli offre consigli, e risponde alle domande, soddisfano, ad esempio, curiosità su autonomia e ricarica. Ha in memoria le 200 domande più spesso rivolte al servizio clienti.

Il suo compito però, non si esaurisce qui, visto è in grado di fornire anche suggerimenti al momento opportuno, come passare ad una modalità più economa in caso di rallentamento del traffico e, infine, consente di domande a chat gpt per avere risposte fluide e naturali. La tecnologia della Renault R5 E-Tech Electric è presente anche a livello di aiuti alla guida, visto che piò contare sulla frenata automatica di emergenza in retromarcia, utile in città; mentre in autostrada sfrutta gli stessi ADAS di Megane e Scenic E-tech, come la guida autonoma di livello 2 e, con l'active drive assist, attraverso la geolocalizzazione dell'auto, consente alla vettura di adattarsi al meglio al percorso.

Inoltre, mediante il Safety Coach, è possibile ricevere consigli per una guida più sicura.



