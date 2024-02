Pininfarina svela a Ginevra l'Enigma Gt, 'per ora' virtuale

Pininfarina svela al Salone dell'Auto di Ginevra la vettura Enigma Gt, sviluppata in modo totalmente virtuale, un'auto a idrogeno ma con motore a combustione. "Per ora è soltanto virtuale, ma potrebbe diventare reale in brevissimo tempo", spiega l'amministratore delegato Silvio Angori.

"Questa auto - aggiunge Angori - segna l'inizio di un percorso che ci porterà verso i 95 anni dell'azienda nel 2025.

E' uno studio collegato ad alcuni messaggi che vogliamo lanciare. Vogliamo dimostrare che si possono fare vetture gran turismo bellissime, leggere (pesa 1.750 chili a fronte dei 28-30 quintali) ed ecosostenibili nel solco della tradizione italiana.

Le prestazioni sono da hypercar. E' una vettura sviluppata con tecnologie avanzate, è stata concepita in 3D e ha una flessibilità estrema che consente di ridurre tempi di sviluppo e costi. Abbiamo portato qui a Ginevra anche una parte del nostro studio di design per far vedere quali sono le nostre capacità e competenze".

A Ginevra Pininfarina mostra anche il crossover compatto elettrico Model B con il marchio Foxtron, una filiale della Foxconn: è stato presentato l'anno scorso a Taiwan e ora debutta in Europa a un salone automobilistico internazionale con una nuova veste grafica. "Pininfarina mostra anche le sue capacità come partner ideale per le aziende che introducono nuove tecnologie e nuove iniziative industriali" sottolinea Angori.

"La partecipazione di Pininfarina al Salone di Ginevra - afferma l'amministratore delegato - riflette la nostra fiducia nell'industria automobilistica, la nostra tradizione nel presentare concetti visionari e il nostro impegno a sostenere l'evoluzione del settore. Come sempre, Ginevra rappresenta un momento che ci consente di esprimere al meglio la nostra visione, sintetizzando tutte le nostre competenze stilistiche e funzionali. Ciò include aspetti tecnici fondamentali della nostra storia, come l'aerodinamica e l'integrazione dei sistemi di propulsione più adatti, uniti alla leggerezza del nostro stile".



