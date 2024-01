Annunciato il Ginevra International Motor Show numero 100

Presentato il programma del Ginevra International Motor Show (Gims) 2024 giunto alla sua edizione numero 100. Si svolgerà dal 26 febbraio al 3 marzo nel tradizionale sito espositivo del Palexpò.

E' stata confermata la presenza di una quarantina di espositori di tutti i settori - comprese dunque istituzioni, due ruote, accessori, aziende assicurative, club ed editoria - distribuiti nei padiglioni 2 e 4, assieme alle quattro aree tematiche Adrenaline Zone, Design District, Mobility Lab e Next World.

Un ritorno che sottolinea la volontà degli organizzatori (l'ultimo si è svolto nel 2019) di superare la crisi dei Saloni tradizionali e la rivoluzione di tutto il settore dell'automotive.

"Siamo stati per troppo tempo fuori dai radar dei grandi Gruppi - ha detto ad ANSA Sandro Mesquita ceo di Gims - ma ora è importante far vedere che siamo tornati e che lo faremo stabilmente". Nel ribadire che molti brand non sono presenti "perché non avevano novità da mostrare" Mesquita ha detto con soddisfazione che "sono giù in corso interessati trattative per l'edizione 2025 del Salone". Restano comunque le difficoltà che sono sottolineate dal ristretto numero delle Case automobilistiche presenti al Palexpò. Ci saranno Byd, Dacia, ErreErre Fuoriserie, Isuzu, Kimera Automobili, Lucid, MG Motor, Microlino, Renault e Totem Automobili. Dieci brand che mostreranno per la prima volta 15 fra novità mondiali o regionali.

Mesquita ha sottolineato che "Gims 2024 rappresenta un modo totalmente nuovo di fare un Salone dell'automobile. È più focalizzato e collaborativo che mai con ciascuno degli espositori, andando ad offrire qualcosa di unico al visitatore".

"Parliamo di esperienze immersive su misura, della possibilità di ascoltare e condividere le opinioni e la visione della mobilità del futuro da parte di alcuni leader del settore, oltre che ammirare le anteprime mondiali che i visitatori si aspettano dal Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra".



