Renault 5 E-Tech Electric: tecnologia all'avanguardia

Sotto pelle la nuova Renault 5 E-Tech Electric presenta la nuova piattaforma AmpR Small pensata per un'auto totalmente elettrica con la parte centrale studiata per alloggiare la batteria.

Nella zona anteriore e posteriore sono state utilizzate componenti di altre auto come Captur per un'economia di scala del 30%. Il peso è di 1449 kg e la batteria, composta da nichel, manganese, e cobalto, ha una nuova cassa con 4 moduli, per quella dalla capacità di 52 kWh, che si riducono a 3 moduli per quella da 40 kWh. Per quanto riguarda la ricarica, quella Ac (corrente alternata) accetta una potenza di 11 KW; che diventano 80 kW in Dc (corrente continua) per la versione con batteria da 40 kWh, e 100 kW per quella con batteria dalla capacità di 52 kWh. Posizionata al centro della vettura, in basso, la batteria in questione abbassa il baricentro dell'auto per migliorarne la guidabilità, a cui contribuiscono anche le sospensioni posteriori multilink, che azzerano il rollio, favorendo, nel contempo, un grande comfort di marcia. Agile e diretto lo sterzo che in città può vantare un diametro di sterzata di 10,3 metri.



Mentre l'impianto frenante sfrutta un sistema mediante il quale il pedale dialoga con una centralina elettronica per evitare che il guidatore percepisca l'azione della frenata rigenerativa. Il nuovo motore elettrico individuato dalla sigla 6AK presenta tecnologie già viste sulla Megane E-Tech, come il rotore avvolto privo di magneti e terre rare, ma è più compatto, ed è proposto in 3 livelli di potenza 70, 90 , e 110 kW (150 CV). La modernità della Renault 5 E-Tech Electric risiede nella possibilità di sfruttare un adattatore supplementare, che è un optional post vendita, per ricaricare qualunque apparecchio elettrico collegato all'auto, con potenza fino a 3700 watt: si tratta della cosiddetta tecnologia V2L: acronimo di vehicle-to-load. Mentre con la tecnologia V2G, ovvero vehicle-to-grid, in Francia; Germania e Regno Unito (prossimamente in Italia), l'auto in ricarica sarà in grado di restituire elettricità all'abitazione, ed alla rete, in un momento in cui si verifica un picco di consumi, per riprenderla in un orario di minor richiesta. In questo modo il cliente R5 E-Tech sarà premiato con un conto di ricarica che, in Francia, che sarà dimezzato in Francia. Non manca la tecnologia plug&charge con cui, iscrivendosi ad un servizio, l'auto si ricarica senza bisogno di app o tessere, visto che viene riconosciuta dalla rete, nel momento in cui viene collegata alle colonnine, e si attiva la fatturazione automatica.

