Renault svelerà al Salone di Ginevra la R5 E-Tech Electric

Renault sarà protagonista del 91° Salone Internazionale di Ginevra che andrà in scena dal 26 febbraio al 3 marzo 2024, ed esporrà i suoi modelli in uno stand di 2.900 metri quadrati che, come tradizione, si troverà nel padiglione 4.

L'attesa, per la giornata di lunedì 26 febbraio, è per l'unveling della nuova R5 E-Tech Electric previsto per le 9.30 e che sarà trasmesso anche in streaming all'indirizzo: https://events.renault.com/. La nuova elettrica della casa della losanga è la vettura che porta a battesimo l'avatar interattivo Reno, e i visitatori potranno interrogarlo in una conversazione. Non mancano dimostratori atti a spiegare nel dettaglio la nuova piattaforma AmpR Small della Renault 5 E-Tech Electric, il nuovo motore elettrico, il caricabatterie bidirezionale e la sua batteria ottimizzata.

L'esposizione del brand annovera per Ginevra anche la presenza delle Megane e Scenic E-Tech, e delle Espace e Rafale E-Tech Full Hybrid, che rappresentano l'evoluzione della gamma. A corollario delle auto esposte nello stand saranno presenti anche i prodotti del merchandising Renault, realizzati in collaborazione con marche francesi, come il calcio balilla Bonzini, il surf Shapers club, i maglioni di lana Saint James, ed il monopattino elettrico Plume.

Infine, nell'area espositiva di Renault ci sarà spazio per 5 prodotti di mobilità realizzati in collaborazione con start-up francesi come l'imbarcazione pieghevole Reverso, la BMX elettrica Evol, la moto d'acqua elettrica Searacer, lo scooter delle nevi elettrico e la tavola da surf elettrica.



