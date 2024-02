Renault 5 E-Tech Electric: uno stile che lascia il segno

La nuova Renault 5 E-Tech Electric, proposta in 5 colori esterni tra cui l'Iconic Verte, l'Iconic Jaune, e l'Iconic Blue, deriva dal concept ed arriva in produzione con proporzioni ideali tra superfici metalliche e vetratura nella fiancata.

Il richiamo al passato è evidente nella linea a contrasto che circonda la parte alta dei vetri e del tetto per riportare alla mente i codolini di una volta. Se i fari anteriori fanno l'occhiolino quando ci si avvicina alla vettura, e l'indicatore di carica sul cofano anteriore gioca con la grafica del numero 5, la presa d'aria nei gruppi ottici posteriori richiama quella della mitica R5 turbo. Il 5 ritorna a giocare un ruolo importante nella vista posteriore, perché questa è una vettura iconica, che si distingue dal resto della produzione Renault a livello di stile. Mentre le ruote da 18 pollici per tutte le versioni riempiono bene i passaruota e conferiscono alla fiancata un'immagine potente, così come i passaruota muscolosi.

L'abitacolo presenta un certo family feeling con la gamma attuale grazie ai materiali di rivestimento per pannelli porta e plancia. Quest'ultima riprende il design squadrato del passato, così come il rivestimento davanti al passeggero, e sfoggia una strumentazione 7 o 10,1 pollici, mentre al centro troviamo lo schermo da 10 pollici. I sedili sono ispirati a quelli della R5 turbo per un mix tra passato presente e futuro decisamente accattivante.





La variante Evolution presenta un interno grigio e bianco, l'allestimento Techno un tessuto jeans 100% riciclato, mentre quello denominato Iconic Cinq vanta la firma R5 illuminata sulla plancia. Per realizzare l'abitacolo della Renault 5 E-Tech Electric non è stata utilizzata pelle, e le varianti Techno ed Iconic Cinq presentano materiali interni 100% riciclati, con il pavimento realizzato all80% con tessuti riciclati.

La sostenibilità però, non porta a rinunce a livello di personalizzazioni, visto che la leva del cambio può assumere le sembianze di un rossetto, e si può avere persino un portabaguette: accessorio in linea con il carattere e la personalità della nuova vettura elettrica della casa della losanga.

