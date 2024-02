BYD al Salone di Ginevra all'insegna della tecnologia

Sarà quella del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra 2024, l'occasione per BYD di svelare in anteprima europea una vasta gamma di modelli, sub-brand e tecnologie Nev.

Dopo il lancio della versione 100% elettrico, Byd Seal U sarà presentato a Ginevra nella nuova variante ibrida plug-in che utilizza la tecnologia all'avanguardia Super DM (Dual Mode). BYD Seal U Dm-i sarà lanciato nei Paesi europei dove l'infrastruttura di ricarica elettrica non è ancora matura o dove i clienti richiedono un veicolo che offra tutti i vantaggi della guida elettrica senza sacrificare l'autonomia.

A Ginevra sarà presentato anche il SUV 100% elettrico Tang completamente rinnovato con 7 posti e trazione integrale.

L'E-Suv pensato per la famiglia promette praticità e comfort per viaggi ecologici con una ricarica rapida, un'autonomia estesa fino a 530 chilometri (WLTP combinato) e prestazioni potenti.

Al Salone dell'Auto di Ginevra del 2024, BYD mostrerà anche un'anteprima europea della tecnologia Yangwang, sub-brand di lusso della casa cinese. Al centro della scena ci sarà lo Yangwang U8, alimentato dalla piattaforma e⁴ e dotato di sistema di controllo idraulico intelligente della carrozzeria DiSus-P.

La piattaforma e⁴ di BYD è la prima piattaforma tecnologica a quattro motori indipendenti prodotta in serie al mondo, progettata per offrire sicurezza e prestazioni di prim'ordine.

Rispetto ai veicoli ai tradizionali sistemi di propulsione, la piattaforma e⁴ permette di controllare con precisione la dinamica di tutte e quattro le ruote attraverso la gestione vettoriale indipendente dei quattro motori BYD sarà presente al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra nel padiglione 4, stand 4221 con uno stand di quasi 1.000 m2.



