Renault 5 E-Tech Electric: ritorno al futuro

La Renault 5 E-Tech Electric ha una missione precisa, quella di democratizzare l'auto elettrica riprendendo le linee della R5 venduta in oltre 9 milioni di unità dal 1972 al 1996 e traslandole verso il futuro.

Nata come showcar, ha mantenuto le proporzioni del concept, ed oggi, per la prima volta, al Salone di Ginevra, è stata svelata in pubblico. Lunga 3,92 m, larga 1,77 m, con un passo di 2,54 m, ed una capacità di carico di 326 litri, è la prima vettura realizzata sulla nuova piattaforma AmpR Small, nativa per vetture elettriche che presenta una batteria compatta, posizionata in basso, e strutturata su 3-4 moduli, per una conseguente diminuzione di peso che, in generale, si mantiene al di sotto dei 1.500 kg. La capacità arriva fino a 52 kWh, mentre la potenza massima sarà di 110 kW, ovvero 150 CV, molto vicina a quella della Abarth 500e. Per la ricarica, a corrente continua, si arriva fino a 100 kW di potenza, mentre l'autonomia promette fino a 400 km di percorrenza con una ricarica nel ciclo WLTP.

Inoltre, il nuovo caricabatterie bidirezionale in corrente alternata è compatibile sia con la tecnologie V2L (vehicle-to-load) per alimentare oggetti esterni all'auto, e V2G (vehicle-to-grid, disponibile in Italia prossimamente), per cedere energia alla rete.

La guida si annuncia coinvolgente grazie ad uno sterzo diretto ed alle spensioni posteriori mutilink.

La tecnologia, a livello d'infotinment, ha compiuto un deciso passo avanti attraverso il Renault avatar, che non si sovrappone all'assistente Google, ma aiuta a comprendere le funzioni della vettura, ed a gestire il veicolo elettrico dando anche consigli all'utente, per un approccio che tende a semplificarne e ad ottimizzarne l'utilzzo.

Vista da vicino

Riproduzione riservata © Copyright ANSA