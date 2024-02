MG3, svelata la nuova sportiva full hybrid di segmento B

Riflettori puntati al Salone di Ginevra su uno dei più interessanti prodotti che l'industria cinese ha dedicato all'Europa, quello di MG. Ai contenuti tecnologici (e ai vantaggi di tipo economico) che sono propri di queste auto cinesi si aggiungono dunque i valori di un brand che è nato nel 1924 in Inghilterra come Morris Garage e che dal 2007 fa parte del colosso Saic Motor.

La MG3, sulla scia degli altri modelli già presenti nel nostro Paese, porta due importanti novità nell'offerta per l'Italia. E' la prima auto di segmento B ed è soprattutto la prima full hybrid per offrire una vantaggiosa combinazione tr prestazioni, efficienza e confort.

"Con MG3 Hybrid+ abbiamo la possibilità di scrivere un importante capitolo dell'evoluzione tecnologia - ha commentato di Andrea Bartolomeo vice president e country manager di Saic Motor Italy - Arriviamo sul mercato con il primo full hybrid Mg che definiamo + (plus) non per vezzo ma perché alza nettamente l'asticella di una tecnologia che nel nostro mercato ha raggiunto livelli incredibili e continua a crescere". E riferendosi al debutto che avverrà nel nostro Paese il prossimo maggio, con apertura degli ordini già a marzo Bartolomeo ha detto: "MG3 Hybrid+ è una city car dai contenuti straordinari anche per il value for money, best in class. E che Incarna appieno il concetto MG di fun-to-drive".

Il nuovo sistema Hybrid+ di Mg è composto da cinque elementi chiave: motore endotermico, trasmissione, batteria, motore elettrico e generatore, una tecnologia elettrificata che offre eccellenti risultati anche in termini di prestazioni.

Con 8 secondi per passare da 0 a 100 km/ MG3 è infatti il modello ibrido di segmento B con l'accelerazione più rapida della categoria. Così come è di spicco la ripresa da 80 a 120 km/h in soli 5 secondi.

MG3 Hybrid+ ha una potenza di sistema pari a 143 kW (194 Cv) ed offre consumi secondo l'omologazione Wltp combinati pari a 4,4 liitri/100 km ed emissioni di 100 g/km di CO2. La batteria da 1,83 kWh consente un'elevata autonomia di guida in modalità solo elettrica, cos che aumenta notevolmente l'efficienza soprattutto in città.

Il sistema prevede un propulsore a benzina da 1,5 litri da 75 kW (101 Cv) e di un motore elettrico da 100 kW, oltre che di un generatore separato che consente diverse modalità di funzionamento del sistema ibrido.

La nuovissima MG3 arriva con tre varianti per i clienti europei: standard, comfort e luxury, per competere con gli altri modelli del segmento B in termini di tecnologia e dotazioni di serie. Caratteristica distintiva di questo nuovo modello è il cockpit a doppio schermo. Il guidatore ha a disposizione uno schermo digitale da 7 pollici e un sistema di infotainment centrale con display da 10,25 pollici, entrambi caratterizzati da una grande reattività. Sulla console centrale è stata mantenuta invece una serie di interruttori con tasti 'fisici' per massimizzare la sicurezza e la praticità durante la guida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA