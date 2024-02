Sono le tre auto elettriche Byd Seal, Kia EV9, Volvo EX30 a competere per il World Car Award 2024 che verrà assegnato il prossimo 27 marzo in occasione del New York International Auto Show. L'annuncio è stato dato al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, sottolineando che quest'anno ricorre il 20mo anniversario dei Word Car Awards e della partnership con il New York Auto Show.

