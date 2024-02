Appuntamento al Salone di Ginevra per Car Design Night 2024

Con il ritorno del Geneve International Motor Show (Gims) nella sua tradizionale sede del Palexpo, riprende anche la consuetudine di legare questo evento ad appuntamenti e manifestazioni dedicati al mondo professionale e a gruppi di professionisti.

E' il caso della Car Design Night (Cdn), un esclusivo ricevimento serale dedicato al mondo dello 'stile' e ai design centre delle aziende mondiali dell'auto, che si svolgerà lunedì 26 febbraio dalle 18:00 alle 22:00 nei padiglioni espositivi del Palexpo di Ginevra.

Paragonabile a quanto accade negli alberghi milanesi - come il Gallia e l'Hilton - dove si svolge il 'calciomercato', la Car Design Night non è solo l'occasione per salutare amici e colleghi, scambiare idee o incontrare i manager delle grandi aziende delle forniture (software, sistemi di prototipazione, componenti e sistemi auto).

Al Cdn si scambiano infatti informazioni sui movimenti dei designer ad ogni livello - dai grandi nomi ai giovani studenti appena diplomati o laureati - e soprattutto si gestiscono i contatti per organizzare o riorganizzare i centri stile.

Significativo dunque che dopo una pausa di quattro anni, il Gims torni nel 2024 per celebrare il suo centenario si stato scelto per un prestigioso evento internazionale dedicato al mondo degli addetti a lavori in campo automobilistico.

L'evento ginevrino del 26 febbraio precede di quasi due mesi il secondo appuntamento della Car Design Night per il 2024 che - in concomitanza con il Salone del Mobile e la Design Week - si svolgerà a Milano alla Maserati Showroom il 16 aprile.



