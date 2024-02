Dacia al Salone di Ginevra con tre novità 2024

Al Salone Internazionale di Ginevra, in programma da oggi fino a domenica 3 marzo, Dacia porta in scena tre importanti novità. All'interno dello stand di 900 metri quadrati, la casa automobilistica svelerà al pubblico il Nuovo Duster, così come la nuova generazione dell'elettrica Spring e Sandrider, ovvero il prototipo pensato per la Dakar.

La terza generazione di Duster, sviluppata sulla piattaforma Cmf-B, si presenta in scena con i nuovo design e una gamma di motorizzazioni che va dalla Gpl Eco G100 alla Hybrid 140 e Mild-Hybrid 48V TCe 130, quest'ultima disponibile sia con trasmissione 4x2 che 4x4. Il prezzo di ingresso sul mercato della gamma è di 19.700 euro.

La piccola e completamente nuova Spring vanta invece un rinnovato design esterno e interno ed è l'unico veicolo 100% elettrico venduto in Europa a pesare meno di una tonnellata.

Nonostante la compattezza, promette una grande capacità di carico e un gran numero di equipaggiamenti ingegnosi.

Con il cruscotto digitale personalizzabile con display da 7" e lo schermo multimediale centrale da 10", Nuova Spring è poi diventata molto più digitale e viene proposta con motorizzazione da 45 CV in allestimento Expression e da 65 CV negli allestimenti Expression ed Extreme.

Per la prima volta, a Ginevra, Dacia esporrà al pubblico il prototipo che, dal 2025, parteciperà alla Dakar e al Campionato Mondiale di Rally-Raid con il team The Dacia Sandriders, alimentato da carburante sintetico prodotto da Aramco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA