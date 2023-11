Renault R5 E-Tech electric inizia a svelarsi

Renault ha diffuso le prime immagini della nuova R 5 E-Tech Electric, che arriverà il 6 febbraio 2024 al salone dell'auto di Ginevra, mostrando alcuni dettagli che ne sottolineano la personalità.

Infatti i gruppi ottici riprendono l'effetto pupilla come enfatizzato nello spot della R5 del 1972; la grafica con il numero 5 sul cofano anteriore indica lo stato di carica della batteria; i fari posteriori hanno una funzione aerodinamica, mentre i passaruota riportano alla mente lo spirito sportivo della R5 turbo.

Queste immagini sono il preludio di una campagna teaser nei tre mesi antecedenti all'unveling della vettura nella sua totalità, denominata R5VOLUTION IS BACK, e portata avanti con la collaborazione dell'agenzia pubblicitaria Publicis Conseil.

I primi dettagli iconici del design esterno dell'auto sono rappresentati dal logo 5 proposto in tre colori, giallo, blu e verde, come quelli proposti sul modello di serie.

Al centro del 5, che sarà evidenziato da un apposito display utilizzato per gli eventi, a partire dal 1° dicembre 2023, nascosta, si può osservare, in parte, la Renault 5 E-Tech Electric.

L'auto, è corredata da un QR Code che rimanda al sito renault.fr/R5. dove il veicolo si svela un po' di più, grazie ad una serie di dettagli accompagnati da un linguaggio specifico.

Inoltre, sul sito è possibile acquistare l'R5 R Pass, il lasciapassare che consentirà a chi lo acquista di essere tra i primi ad ordinare e ricevere Renault 5 E-Tech Electric al momento del lancio.

Per alimentare ulteriormente l'attesa è previsto un film, trasmesso in Italia sulle principali reti televisive nel formato da 30 secondi, dal 17 al 31 dicembre, prodotto dallo studio Man VS Machine, che svelerà con discrezione il design di Renault 5 E-Tech Electric mentre è lanciata in una corsa sfrenata e cerca di scappare da un labirinto, al ritmo del brano Instant Crush dei Daft Punk.



