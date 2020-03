Rinviata la 65/a edizione dei David di Donatello

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Slitta all'8 maggio la 65/a edizione dei David di Donatello: in base alle disposizioni governative per il contenimento della diffusione del coronavirus, l'Accademia del Cinema Italiano annuncia che sarà sospesa la cerimonia di assegnazione dei premi prevista per il 3 aprile.

"In accordo con Rai1 che l'Accademia del Cinema Italiano ringrazia per l'impegno e la disponibilità, è stata presa la decisione - spiega una nota - di rinviare l'evento al giorno venerdì 8 maggio, nel comune intento di mantenere la celebrazione del nostro cinema, senza perdere di vista l'evoluzione dell'emergenza sanitaria". (ANSA).