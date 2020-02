Coronavirus:Hong Kong,stop scuole a 20/4

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Le autorità di Hong Kong hanno prorogato la chiusura delle scuole almeno fino al 20 aprile prossimo per cercare di contenere la diffusione del coronavirus: lo riporta Al Arabiya.

Il segretario all'Istruzione della città, Kevin Yeung, ha annunciato che la sospensione delle lezioni verrà prolungata fino a dopo le vacanze pasquali: le scuole, quindi, riapriranno al più presto il 20 aprile rispetto al 16 marzo previsto in precedenza.

Ad Hong Kong si registrano finora due vittime e 81 casi confermati di coronavirus. Ieri l'ex colonia ha annunciato che bloccherà l'arrivo di sudcoreani non residenti in risposta alla crescente diffusione del virus nel Paese (8 morti e 893 casi confermati).