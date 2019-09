Johnson a Varadkar, deal entro 31/10

(ANSA) - LONDRA, 9 SET - Un accordo con Bruxelles sulla Brexit può essere ancora raggiunto in tempo per il 31 ottobre, data entro la quale il Regno Unito lascerà l'Ue. Lo ha ribadito oggi a Dublino il premier britannico Boris Johnson incontrando il collega irlandese Leo Varadkar. Sul tema del contestato backstop Johnson ha insistito che vi sono alternative possibili grazie alle nuove tecnologie - pur riconoscendo le "difficoltà tecniche" da superare - in grado di garantire il mantenimento "vitale" del confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord.