Pm chiedono giudizio immediato per Sy

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Il pm Luca Poniz e il procuratore aggiunto di Milano Alberto Nobili hanno chiesto di processare con il rito immediato Ousseynou Sy, l'autista che il 20 marzo ha tenuto in ostaggio 50 bambini, due insegnanti e una bidella e poi ha dato fuoco al bus, a San Donato Milanese. La richiesta arriverà sul tavolo del gip di Milano Tommaso Perna, che dovrà decidere, come è scontato, di mandarlo o meno a processo per strage aggravata dalle finalità terroristiche.