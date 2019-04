Incassi, passione After, 1/o con 3.3 mln

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Un mix di passione e pericolo magnetici per After, che fa fare il pieno al botteghino italiano, come già era accaduto oltre oceano. Il film di Jenny Cage con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin incassa nei 4 giorni di programmazione 3 milioni 287 mila euro con l'altissima media sala di 5425 euro su 606 sale.

Slitta di una posizione Dumbo di Tim Burton che raccoglie un altro milione 374 mila euro (-53%) per un totale di 9 milioni 338 mila (la media è di 1998 euro su 688 schermi). Terzo Shazam! che guadagna 830 mila euro per un complessivo di 2 milioni 980 mila. Gli altri debuttanti sono Hellboy (quarto con 765 mila euro in 4 giorni), Wonder Park (quinto con 719 mila) e Cafarnao (nono con 279 mila e la seconda media sala della top ten: 2797 euro su 100 copie).

Complessivamente il box office italiano mette a segno 9 milioni 455 mila euro, in aumento del 48.28% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e del 6% sulla scorsa settimana.