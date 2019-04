Moto: 3/e libere cancellate per maltempo

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Il maltempo sta condizionando l'avvio della fase finale di prove libere e poi delle qualifiche per l'appuntamento del motomondiale ad Austin, dove domani è in programma il gran premio delle Americhe. Vento, pioggia e fulmini hanno creato molti problemi sul circuito e la terza sessione di libere è stata cancellata per tutte e tre le classi a causa della pista ritenuta insicura.

Quanto alle qualifiche per la pole, dipenderà dall'evolversi della situazione meteo sul circuito texano. Al momento per la classe regina i piloti si disputeranno i posti in griglia a partire dalle 21:10 (Q1) e poi dalle 21:35 (Q2). Le qualifiche cominceranno alle 19:35 per la Moto3, mentre per la Moto2 a partire dalle 22:05. Sempre che tuoni e saette concedano una tregua.