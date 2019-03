Due ragazzini cadono da 8/o piano, morti

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Due ragazzini sono morti dopo essere precipitati dall'ottavo piano di un palazzo della periferia di Bologna, via Quirino di Marzio. Dalle prime informazioni si tratta di un 14enne e un 11enne. È successo intorno alle 10. Sul posto la Polizia e il 118 che ha tentato invano di rianimarli.

Al momento non si conoscono le cause di quello che è successo. I residenti sono sotto choc dopo aver visto i due corpi sull'asfalto.