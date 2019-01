Tottenham facile sul Cardiff, ora è 2/o

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Il Tottenham vince facile (3-0) in casa del Cardiff nel terzo anticipo della 21ma giornata di premier e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica a 48 punti, una in meno del City impegnato dopodomani nel big match contro la capoclassifica Liverpool (54 punti). I gol portano la forma di Kane, Eriksen e Son, tutti nella prima mezz'ora di gioco.