Fed: alza tassi di interesse 1/4 punto

(ANSA) - NEW YORK, 19 DIC - La Fed alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo del denaro sale fra il 2,25% e il 2,50%. La Fed segnala inoltre due rialzi dei tassi di interesse nel 2019, meno dei tre previsti in settembre.

''Ulteriori aumenti graduali dei tassi'' sono garantiti, afferma la Fed al termine della due giorni di riunione. Si rivede anche al ribasso la stima per la crescita americana: il pil nel 2019 salira' del 2,3% rispetto al 2,5% precedentemente stimato.