Bri: in arrivo altri shock mercati

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Non è stato il primo e non sarà l'ultimo. È stato semplicemente un nuovo ostacolo nello stretto cammino verso la normalizzazione della politica monetaria". La Bri, la banca dei regolamenti internazionali, nel suo rapporto trimestrale definisce "non un evento isolato" lo shock dei mercati mondiali di questi mesi. "E' un'ulteriore tappa di un percorso iniziato diversi anni fa" e che muove dalle misure straordinarie degli istituti centrali che ora, dopo un loro ritiro o quanto meno di ammorbidimento, fanno i conti con le tensioni commerciali e l'incertezza politica.