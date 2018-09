Florence, 17/a vittima è un neonato

(ANSA) - WILMINGTON, 17 SET - E' salito a 17 vittime, con la morte di un neonato di soli tre mesi, il bilancio del passaggio di Florence. Il bimbo è morto quando un grosso albero abbattuto dalla tempesta ha colpito la casa mobile in cui viveva con la famiglia spezzandola in due, secondo quanto riferito dal capo della polizia di Gaston County. Illesi i due genitori. E intanto si teme l'esondazione di importanti corsi d'acqua e l'inquinamento provocato dallo spargimento di materiali di scarto provenienti da discariche, impianti a carbone e imprese zootecniche.

I soccorritori stanno lavorando per salvare i residenti delle zone allagate nel North Carolina, dove diverse comunità sono ancora isolate. Anche se degradata a depressione tropicale, Florence continua ad essere pericolosa ed estesa su sei Stati, mentre la Carolina del Nord resta nell'occhio del ciclone. Tra le località isolate, quella di Wilmington, con i suoi 120 mila abitanti, dove saranno inviati oggi per via aerea cibo e acqua.