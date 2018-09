F1:Singapore,vince Hamilton e Vettel 3/o

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Lewis Hamilton vince ancora, ha fatto suo anche il Gp di Singapore di F1, con una gara perfetta da grande campione, allungando la sua già forte prima posizione nella classifica mondiale. Secondo posto per Max Verstappen (Red Bull), terzo Sebastian Vettel, che si allontana sempre più dal sogno iridato. Quarto posto per Valtteri Bottas, quindi Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo. Bene Fernando Alonso al 7/o posto, per il futuro ferrarista Charles Leclerc, 9/a posizione al termine di una buona gara con tanti sorpassi.