Regeni, Moavero: 'L'Egitto vuole dei risultati'

"Sono stato compiaciuto di ascoltare dal ministro e anche dal governo egiziano forte volontà di portare l'inchiesta giudiziaria a risultati concreti": lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, riferendosi al caso di Giulio Regeni, in una conferenza stampa congiunta tenuta al Cairo con il capo della diplomazia egiziana, Sameh Shoukry.

"Non solo nell'antico passato ma anche in anni più recenti", Italia ed Egitto "hanno cooperato in maniera stretta e forte e dobbiamo riportare calore" in questa "fruttuosa collaborazione": ha detto il ministro durante la conferenza stampa con il collega egiziano, Sameh Shoukry, al Palazzo Tahrir al Cairo. "Questa è stata la ragione per la quale abbiamo parlato della tragedia" di Giulio Regeni, ha aggiunto il ministro prima di dirsi compiaciuto per la "forte volontà" di giungere a risultati nell'inchiesta.