Minacce morte nipoti, arrestati 80/enni

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Nonnini arrestati dopo avere minacciato di morte i nipoti. E' successo in via Ratto a Pra' alla periferia di Genova. I due ultraottantenni sono stati però scarcerati stamattina, su disposizione del pubblico ministero Chiara Paolucci. Il motivo delle minacce è una eredità contesa, lasciata da un rapinatore morto, figlio dei due anziani.

La vicenda parte due anni fa: l'uomo lascia 200 mila euro su un libretto cointestato con i genitori. All'indomani della morte, la madre del rapinatore ritira tutti i soldi, lasciando a mani vuote i figli del defunto. I quali vanno dai nonni a reclamare la loro parte di eredità. "Non ho i soldi - ha sempre ripetuto la nonna - e quei pochi che ho li voglio dare alla Madonna". La contesa va avanti per anni fino a ieri sera. I due nipoti trovano le sorelle dell'anziana in procinto di accompagnare l'anziana in una casa di riposo: dentro l'auto però, ci sono anche 150 mila euro in contanti. I due tornano alla carica e pretendono i soldi.