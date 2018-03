Gentiloni, non disperdere sacrifici

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "In una fase politica di transizione, credo che al centro debba esserci sempre l'interesse generale dei cittadini, i quali ci chiedono di non disperdere la fatica che è stata fatta in questi anni per tirarsi fuori dalla crisi.

Penso ci chiedano di usare i buoni risultati raggiunti per curare le ferite sociali ancora aperte". Lo afferma il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, secondo cui i cittadini "ci chiedono poi di guardare al futuro, non ai prossimi giorni ma anche ai prossimi anni: a quello che sarà l'Italia nei prossimi anni e decenni".