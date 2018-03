Dorfles, La mia America esce postumo 5/4

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - Gillo Dorfles, morto oggi, ha lavorato fino all'ultimo al libro 'La mia America' che uscirà postumo il 5 aprile per Skira, a cura di Luigi Sansone.

Il libro raccoglie articoli e altri scritti inediti sulla società Usa, la pittura, l'architettura, il design e l'estetica americana. A partire dal secondo dopoguerra, Dorfles ha viaggiato negli States dove ha incontrato personalità di primo piano, dai più noti studiosi di problemi estetici e critici d'arte come Thomas Munro, Clement Greenberg, James Sweeney, Alfred Barr, Rudolf Arnheim, György Kepes) e ha dialogato con alcuni tra i maggiori architetti della East e West Coast da Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Louis Kahn a Frederick Kiesler. Dai quei soggiorni americani ha tratto spunto per numerosi articoli all'epoca pubblicati su 'Domus', 'Casabella', 'Aut Aut', 'La Lettura', 'Metro' e in numerosi cataloghi. Attraverso i racconti e le memorie del grande critico d'arte viene approfondito uno dei periodi più significativi e stimolanti della cultura Usa.