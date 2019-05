Huawei, con il 5G la realtà virtuale al top

La tecnologia 5G può fornire un'esperienza senza precedenti e portare nuovi prodotti e servizi come quelli associati alla realtà virtuale che si stanno diffondendo sempre più rapidamente in Cina. E' quanto sostiene Huawei che ha fornito la copertura per far 'sorvolare' il parco in cui si tiene l'International Horticultural Exhibition 2019 ai piedi della Grande muraglia a Pechino, indossando occhiali per la realtà virtuale. Con il trasferimento dati in tempo reale offerto dalla tecnologia è possibile vedere il parco da 503 ettari dal punto di vista di droni che lo riprendono tramite telecamere.

Tra le 10 applicazioni per il 5G che il gigante cinese della tecnologia ha presentato in un rapporto pubblicato dal titolo "Il 5G sblocca un mondo di opportunità", la realtà è al primo posto. Secondo un rapporto della Global System for Mobile Communications Association, la Cina diventerà il più grande mercato al mondo per il 5G, raggiungendo entro il 2025 460 milioni di utenti della rete.

Il mercato per la realtà virtuale nel 2017 è cresciuto del 164% su base annua per raggiungere i 16 miliardi di yuan. Secondo il ministero dell'Industria e dell'informatica, il mercato probabilmente supererà il valore di 90 miliardi di yuan entro il 2020. Sun Wenbo, amministratore delegato di LetinVR, società di realtà virtuale con sede a Pechino, ha detto di ritenere che il 5G segnerà una svolta in quanto la tecnologia fornisce agli utenti un'esperienza stabile e di alta qualità della realtà virtuale e rende più facile introdurre applicazioni della realtà virtuale in campi come l'educazione, gli sport, le trasmissioni in diretta e la collaborazione business da remoto e altre ancora.