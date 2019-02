Amazon cancella piano per sua seconda sede a Ny

Amazon rinuncia alla sua seconda sede a New York e annuncia che non la realizzerà. Lo afferma il colosso di Seattle in una nota. La decisione è legata alla forte opposizione politica riscontrata. Il titolo registra un acalo a Wall Street subito dopo l'annuncio.

''Anche se i sondaggi indicano che il 70% dei cittadini di New York appoggiano il nostro piano e il nostro investimento, numerosi politici a livello statale e locale hanno detto chiaramente che si sarebbero opposti alla nostra presenza'' spiega Amazon dicendosi ''dispiaciuta'' di aver dovuto prendere tale decisione. ''Non intendiamo riaprire la ricerca'' per una nuova location per la seconda sede. ''Andremo avanti con i progetti previsti in Virginia e in Tennessee'', ha concluso.