Google investirà 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel 2019 in centri dati e uffici, con un'importante espansione della propria presenza in 14 stati. Lo afferma l'amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, in un post sul blog della società.

"Questi nuovi investimenti ci daranno la possibilità di assumere decine di migliaia di dipendenti" mette in evidenza Pichai.