Samsung pensa ad aggregatore notizie, registra Daily,

Dopo Google, Apple e Facebook anche Samsung strizza l'occhio alle notizie. Secondo il sito SamMobile, l'azienda sud-coreana avrebbe registrato il marchio Samsung Daily all'Euipo (European Union Intellectual Property Office), cioè l'ufficio brevetti europeo. Tutto fa pensare ad un aggregatore di notizie, come Flipboard, potenziato dall'assistente virtuale Bixby sviluppato dall'azienda coreana e già presente sui suoi dispositivi. Bixby potrebbe così dare la possibilità all'utente di comandare alcune funzioni del servizio direttamente con la propria voce.

Essendo Samsung Daily un brevetto, non è dato sapere se e quando verrà messo in pratica, ma sarebbe significativo per Samsung entrare nel mondo dei contenuti fino ad ora abbastanza inesplorato e con il core business più orientato all'hardware (smartphone, tv, chip). In passato l'azienda sud-coreana ha sperimentato per i propri dispositivi diversi aggregatori di notizie come My Magazine, Flipboard Briefing, Upday, ma nessuno di questi ha avuto un particolare successo, osserva SamMobile.